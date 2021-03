Încă o țară SUSPENDĂ vaccinarea cu AstraZeneca. Bulgaria cere clarificări de la Agenția Europeană a Medicamentului Anunțul a fost facut vineri de premierul Boiko Borisov, la o zi dupa decizii similare anunțate de Danemarca, Islanda si Norvegia.”Am dispus oprirea vaccinarilor cu AstraZeneca pana cand Agentia Europeana a Medicamentelor (EMA) elimina orice dubiu privind inocuitatea sa”, a precizat șeful Guvernului intr-un comunicat. Acesta cere o declaratie ”in scris” din partea autoritatii europene de reglementare.EMA nu a formulat ”un diagnostic clar”, a mai transmis Borisov. Joi, EMA a recomandat țarilor europene sa foloseasca in continuare vaccinul dezvoltat de laboratorul britanic AstraZeneca si de Universitatea… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

