Ministrul maghiar de Externe, Peter Szijjarto, a spus ca Ungaria nu va sprijini Ucraina cata vreme Kievul nu renunța la politicile „anti-minoritare". Szijjarto a laudat și relațiile Ungariei cu Rusia, care, potrivit acestuia, se bazeaza pe pragmatism, adaugand ca „nimeni nu ne poate cere sa ne abținem de la intensificarea relațiilor bilaterale" cu aceasta țara.