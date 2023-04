Stiri pe aceeasi tema

- ”Astazi a avut loc in format de videoconferinta intalnirea ministrilor agriculturii din Polonia, Bulgaria, Cehia, Romania, Slovacia si Ungaria, care a inceput la orele 11:00 si s-a terminat la 11:47. In cadrul videoconferintei s-a pus in discutie situatia creata pe pietele celor 6 state membre de importul…

- Miniștrii agriculturii din Romania, Bulgaria, Cehia, Polonia, Slovacia și Ungaria au convenit vineri, in urma unei intalniri in sistem videoconferința, sa acționeze unitar in problema cerealelor ucrainene și sa nu mai ia decizii in mod separat, anunța Ministerul Agriculturii de la București.

- Cerealele ucrainene au fost interzise pe piețele din Slovacia din cauza pesticidelor gasite in aceste cereale și care sunt interzise in Uniunea Europeana. Anunțul a fost facut de Ministerul Agriculturii din Slovacia și a fost facut in 13 aprilie, potrivit unui comunicat de presa citat de Kyev Independent.

- Noul ministru al Agriculturii din Polonia, Robert Telus, a anunțat vineri, 7 aprilie, ca importurile de cereale ucrainene in țara sa vor fi oprite temporar, pentru a atenua impactul asupra preturilor, deși tranzitul va fi inca permis, informeaza Agerpres care preia Reuters. Telus a preluat functia joi,…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat miercuri ca a semnat, alaturi de premierii Poloniei, Bulgariei, Ungariei si Slovaciei, o scrisoare catre Ursula von der Leyen pentru sprijinirea fermierilor. Anunțul a fost facut la inceputul ședintei de guvern.„Impreuna cu premierii din Polonia, Bulgaria, Ungaria…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat miercuri ca a semnat, alaturi de premierii Poloniei, Bulgariei, Ungariei si Slovaciei, o scrisoare catre Ursula von der Leyen pentru sprijinirea fermierilor. Anunțul a fost facut la inceputul ședintei de guvern.„Impreuna cu premierii din Polonia, Bulgaria, Ungaria…

- Uniunea Europeana ar trebui sa reintroduca taxe vamale asupra produselor agricole ucrainene daca afluxul acestor produse, ce impinge in jos preturile pe pietele UE, nu poate fi oprit prin alte mijloace, cer premierii din Bulgaria, Polonia, Romania, Slovacia si Ungaria intr-o scrisoare transmisa presedintei…

- Romanii care vor sa calatoreasca in Bulgaria sunt avertizati ca de astazi si pana pe 31 martie, producatorii de cereale din statul vecin vor protesta in zona punctelor de control la trecerea frontierei cu tara noastra, anunța Rador. Din acest motiv, accesul masinilor va fi blocat pe partea bulgara,…