Din ce in ce mai multe state europene aleg sa introduca restricții anti-covid inainte de sarbatorile de iarna din cauza temerilor legate de tulpina Omicron. Belgia se alatura țarilor care au luat o astfel de decizie. Belgia a reintrodus de sambata obligativitatea purtarii maștii și limiteaza activitațile private in interior. De luni, 6 decembrie, școlile gimnaziale trec in sistem hibrid, cu prezența fizica de maximum 50 la suta. In scoli, portul mastii sanitare va fi de acum obligatoriu incepand cu varsta de 6 ani. In plus, școlile primare și gradinițele intra in vacanța cu o saptamana mai devreme,…