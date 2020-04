Încă o țară din UE deschide granițele pentru români. Lucrătorii din România vor merge la muncă cu trenul de noapte Inca o țara din UE deschide granițele pentru romani. Lucratorii din Romania vor merge la munca cu trenul de noapte Austria a decis sa introduca un tren de noapte care, saptamanal, incepand cu data de 2 mai, va aduce muncitori din Romania care sa asigure servicii pentru persoanele care necesita ingrijire permanenta din Austria. Sistemul de îngrijire medicală din Austria este puternic dependent de mâna de lucru din Europa de Est iar autorităţile de la Viena au deschis graniţele pentru muncitorii care fac naveta pe distanţe mici din ţările vecine Slovacia,… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

