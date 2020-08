Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Angajații Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” din Alba Iulia, testați NEGATIV pentru noul coronavirus. Instituția isi va relua activitatea Intr-o postare publicata in mediul online, managerul Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” din Alba Iulia, Silvan Stancel, a dorit sa imparta urmatoarea…

- Compania Smithfield a anunțat ca iși va relua activitatea in Timiș in mod secvențial pe fluxul de producție, dupa ce abatorul din Freidorf a fost inchis in 16 iulie, ca urmare a depistarii mai multor angajați cu coronavirus. Toți angajații a caror teste au ieșit negativ au fost retestați incepand cu…

- Pandemia de coronavirus continua sa faca victime. Cu toate acestea, mai multe țari și-au deschis granițele și au permis accesul strainilor. Cazurile de coronavirus sunt in creștere in mai multe state, drept pentru care unele țari au luat deja masuri in acest, pentru a evita o explozie de infectari.…

- Romanii care vor sa intre in Cipru trebuie sa se autoizoleze timp de 14 zile.De asemenea, la intrarea in Cipru turiștii trebuie sa prezinte un test negativ de COVID-19, efectuat cu cel mult 72 de ore inainte. Cei care nu au unul vor fi testați.Romania a fost trecuta in categoria de țari cu risc, iar…

- Din record in record! In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 799 de persoane infectate cu coronavirus. In judetul Timis au fost raportate 20 de noi imbolnaviri. Au fost efectuate, in aceeasi perioada, 18.986 de teste. Pana astazi, 17 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 35.802 cazuri…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut joi o conferinta de presa in care le-a cerut politicienilor sa uite de dispute politice si de orgolii, la cateva minute dupa ce Romania a inregistrat un nou record negativ al numarului de cetateni infectati cu COVID-19. „Romanii au nevoie din partea politicienilor…

- Cozmin Gușa arunca in aer tot ce se știe despre cazul vedetelor de la Antena 1 infectate cu coronavirus! Gușa a declarat, joi seara, la Romania TV, in emisiunea lui Victor Ciutacu, ca Marcel Pavel a facut un prim test care a ieșit negativ, iar la internare i s-a impus sa nu vorbeasca cu presa. ”Mainpularea…

- Clubul turc Gaziantep FK anunta ca testele pentru coronavirus in cazurile lui Marius Sumudica si Alexandru Maxim au avut rezultat negativ. Marius Sumudica a revenit in Turcia la 6 mai, dupa operioada petrecuta in Romania, si a intrat in carantina pentru 14 zile. El, asistentii sai si Alexandru Maxim…