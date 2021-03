Stiri pe aceeasi tema

- O pacienta cu COVID-19 trimisa la peste 200 de kilometri, in cautarea unui loc la ATI, a decedat in seara de marti, 17 februarie, intr-un accident rutier. O ambulanta s-a rasturnat, iar pacienta intubata (75 de ani) a murit pe loc. Medicul care o insotea a fost grav ranit.

- Intr-o perioada extrem de tensionata din punct de vedere medical, tot mai mulți romani se arata sceptici cu privire la vacicnurile anti-Covid-19. Fie din dezinformare sau dintr-o informare eronata, oamenii refuza sa faca vaccinul salvator. Medicul specialist Elena Gheorghe explica motivele pentru care…

- Medicul din Valcea care a avut o reacție adversa rara in urma vaccinarii anti-COVID se afla in stare buna. Doctorița care lucreaza la secția ORL a Spitalului Județean din Valcea se afla in prezent la Spitalul Universitar de Urgența din București, a transmis, vineri, Ministerul Sanatații. Femeia in varsta…

- Oana Roman a depus actele de divorț, dupa ce Marius Elisei a plecat de acasa in urma cu o luna. Se pare ca intre cei doi nu mai este cale de impacare și nu vor mai forma un cuplu. Cu toate astea insa, vedeta susține ca ea și soțul ei au o relație buna, iar acesta o ajuta ori de cate ori are nevoie,…

- O femeie internata la Spitalul Letcani cu COVID-19 a fost sarbatorita, marți, de cadrele medicale, in ziua cand a implinit 94 de ani, imaginile emoționante devenind virale. Pacienta, care a primit tort, este in spital din 23 decembrie, anunța MEDIAFAX. Femeia care a implinit 94 de ani fiind…

- Cancerul de san poate avea ca indicație chirurgia totala (mastectomie) sau, cand țesutul sanatos este pastrat, chirurgia conservatoare. Decizia in privința tipului de intervenție este luata de pacienta impreuna cu medicul curant, dupa ce acesta explica pacientei beneficiile și riscurile fiecarei…

- Medicul estetician Calin Dobos a fost reținut la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota (autostrada), pe sensul de ieșire din țara. El a incercat sa plece din țara dupa ce a fost condamnat vineri pentru savarsirea infracțiunii de ucidere din culpa. In aceasta dimineața, in jurul orei…

- Din pacate, chiar și la cazurile grave, internate in spital, tratamentul sigur sau standard este cel simptomatic, plus suportul unor funcții vitale care ți-ar fi afectate, respectiv oxigenarea, problema pe care o are corpul la momentul unei infecții severe la nivelul cailor respiratorii inferioare,…