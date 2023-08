Încă o tâlhărie în centrul orașului – un copil a smuls poșeta unei pensionare – martorii l-au urmărit pe tâlhar și l-au prins La data de 14 august a.c., polițiștii Biroului de Investigații Criminale au fost sesizați cu privire la faptul ca o femeie in varsta de 74 de ani, in timp ce era așezata pe o banca de pe strada Marașești, din Timișoara, ar fi fost deposedata prin smulgere, de geanta pe care o avea asupra sa, de catre un tanar. Persoana a fost imediat imobilizata de catre cetațenii aflați in apropriere, fiind predata ulterior polițiștilor. In urma identificarii, s-a stabilit ca este vorba despre un minor in varsta de 15 ani. Prejudiciul a fost recuperat in totalitate, fiind predat femeii. Polițiștii au intocmit… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

