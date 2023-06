Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 9 iunie 2023, urmatoarele decrete:Decret privind inaintarea in gradul de general-maior – cu doua stele, la trecerea in rezerva, a domnului general de brigada – cu o stea Burlacu Mihai din Ministerul Apararii Naționale, la data de 30 iunie 2023;Decret privind eliberarea din funcția de judecator a doamnei Șerban Ana la Tribunalul Arad – pensionare;Decret privind eliberarea din funcția de judecator cu grad profesional de tribunal la Judecatoria Roșiori de Vede a doamnei Ifrim Daniela-Valentina, delegata in funcția de președinte al Secției civile…