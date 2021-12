Stiri pe aceeasi tema

- Incidenta cazurilor de COVID din Bucuresti a ajuns marti, 23 noiembrie, la 3,04 de cazuri la mia de locuitori, anunța Direcția de Sanatate Publica. Fața de ziua precedenta, valoarea a scazut cu 0,3.Rata de infectare din Bucuresti continua sa scada, iar in ultima saptamana aproape s-a injumatatit si…

- Rata de infectare cu COVID-19 in București este in continua scadere. Astazi, 17 noiembrie, Direcția de Sanatate Publica a anunțat ca incidența cazurilor a ajuns sub 6 la mia de locuitori in Capitala.

- Locuitorii Capitalei care stau cu ochii pe cifrele anunțate de autoritați cu privire la situația cazurilor de COVID-19 au aflat, miercuri, 10 noiembrie, la ce valoare a ajuns rata de incidența in București. E vorba despre cele mai recente informații venite de la Direcția de Sanatate Publica (DSP) București,…

- Incidența cazurilor de COVID-19 din Capitala a ajuns, miercuri, 3 noiembrie, la 12,89 la mia de locuitori, potrivit datelor anunțate de Direcția de Sanatate Publica, citate de News.ro . Ultima oara rata infectarilor din București a fost mai mica de 13 la mie in data de 9 octombrie, cand a fost anunțata…

- Incidența cazurilor de coronavirus din Capitala a scazut, marți, 26 octombrie, la 16,13 de cazuri la mia de locuitori, a anunțat, marți dimineața, Direcția de Sanatate Publica (DSP) București. Luni, rata de infectare era 16,24. Este a treia zi la rand cand rata de infectare din Capitala inregistreaza…

- Incidența cazurilor de coronavirus din București a scazut, luni, 25 octombrie, la 16,24 de cazuri la mia de locuitori, a anunțat Direcția de Sanatate Publica. Duminica, datele anunțate de autoritați indicau o rata de infectare de 16,38. Rata de infectare din Capitala inregistreaza o tendința de ușoara…

- Rata incidenței infectarilor din Capitala inregistreaza astazi, 21 octombrie, o scadere ușoara fața de ziua precedenta, de la 16,51 la mie, la 16,50, potrivit datelor anunțate de Direcția de Sanatate Publica București, relateaza Hotnews.ro . Este pentru prima data de la inceputul lunii septembrie cand…

- Incidența cazurilor COVID-19 in București a ajuns miercuri la 16,51, fața de 16,44 la mia de locuitori cu o zi in urma, arata datele publicate de Direcția de Sanatate Publica. Creșterea este una ușoara incepand de marți, dupa saptamani intregi de urcare accelerata a ratei de infectare. In urma cu o…