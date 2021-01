Încă o săptămână de carantină pentru 4 localități din județul Ilfov Masura de carantinare zonala se prelungeste pentru o perioada de 7 zile, incepand cu data de 2 ianuarie, ora 22.00, in localitatile Corbeanca, Dobroesti, Otopeni si Popesti-Leordeni, a anuntat Prefectura judetului Ilfov. Prelungirea masurii de carantinare zonala pentru cele patru localitati ilfovene a fost propusa ca urmare a analizelor de risc zona focar intocmite de […] The post Inca o saptamana de carantina pentru 4 localitați din județul Ilfov appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Masura de carantinare zonala se prelungeste pentru 7 zile, din 2 ianuarie, ora 22.00, in localitatile Corbeanca, Dobroesti, Otopeni si Popesti-Leordeni, a anuntat Prefectura judetului Ilfov.

- Masura de carantinare zonala se prelungeste pentru o perioada de 7 zile, incepand cu data de 2 ianuarie, ora 22.00, in localitatile Corbeanca, Dobroesti, Otopeni si Popesti-Leordeni, a anuntat Prefectura judetului Ilfov, transmite Agerpres.Prelungirea masurii de carantinare zonala pentru cele patru…

- Masura de carantinare zonala se prelungeste pentru o perioada de 7 zile, incepand cu data de 2 ianuarie, ora 22.00, in localitatile Corbeanca, Dobroesti, Otopeni si Popesti-Leordeni, a anuntat Prefectura judetului Ilfov. Prelungirea masurii de carantinare zonala pentru cele patru localitati…

- Masura de carantinare zonala se prelungeste pentru o perioada de 7 zile, incepand cu data de 2 ianuarie, ora 22.00, in localitatile Corbeanca, Dobroesti, Otopeni si Popesti-Leordeni, a anuntat Prefectura judetului Ilfov. Prelungirea masurii de carantinare zonala pentru cele patru localitati…

- Prelungirea carantinei pentru localitatea Mogoșoaia din Ilfov este motiv de nemulțumire in orașul Mogoșoaia. Un consilier local USR Plus susține intr-o postare pe Facebook ca nu se respecta „principiul proporționalitații”, susținand ca in alt oraș din județ situația este mai grava, dar nu au fost luate…

- Masura de carantinare se prelungeste pentru o perioada de 7 zile, incepand de sambata, ora 22,00, in localitatile Corbeanca, Dobroesti, Mogosoaia, Otopeni si Popesti-Leordeni din judetul Ilfov.Potrivit unui comunicat al Prefecturii Ilfov, deciziile survin urmare a ordinelor emise in acest sens de seful…

- Masura de carantinare se prelungeste pentru o perioada de 7 zile, incepand de sambata, ora 22,00, in localitatile Corbeanca, Dobroesti, Mogosoaia, Otopeni si Popesti-Leordeni din judetul Ilfov. Potrivit unui comunicat al Prefecturii Ilfov, deciziile survin urmare a ordinelor emise in acest sens de seful…

- Masura de carantinare se prelungește pentru o perioada de 7 zile, incepand cu data de 12 decembrie, ora 22:00, in urmatoarele localitați ilfovene: Corbeanca, Dobroești, Mogoșoaia, Otopeni și Popești-Leordeni, anunța Prefectura Ilfov. Prelungirea masurii de carantinare zonala pentru cele cinci…