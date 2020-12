Stiri pe aceeasi tema

- SCMU Craiova a facut un turneu senzațional la Oradea. Dupa victoriile cu Athletic Constanța, Steaua București și Miercurea Ciuc, formația lui Aco Todorov a invins-o și pe campioana Romaniei, CSU Oradea, cu scorul de 76-74 și astfel și-a asigurat primul loc in grupa B din Cupa Romaniei. Prima repriza…

- "In conferinta de presa organizata imediat dupa alegerile din 27 septembrie, noi (n.red.: Alianta USR-PLUS) l-am anuntat pe domnul Dragoescu, intrucat avea majoritatea sustinerii consilierilor USR-PLUS (din cei cinci consilieri alesi in CL Craiova, USR are patru, iar PLUS are unu). Atunci a fost…

- FCSB și Hermannstadt inchid azi, de la 21:00, etapa a 8-a din Liga I. Roș-albaștrii au șansa sa se apropie la doar trei puncte de liderul Craiova și s-o egaleze pe CFR Cluj. Totuși, meciul cu ”prietenii” de la Sibiu nu va fi deloc unul ușor pentru trupa lui Toni Petrea. Relația buna pe care Gigi Becali…

- Dupa ce in presa au aparut zvonuri care anunțau intrarea in politica a fostului arbitru internațional Patrițiu Abrudan (65 de ani), acesta a ținut sa faca lumina in acest caz. Directorul general adjunct al Bancii Transilvania a negat ca ar avea aceasta intenție: „Nu s-a pus și nu se va pune problema…

- Costel Orac spera ca Dinamo sa obțina un rezultat pozitiv contra Craiovei, insa il susține in continuare pe Cosmin Contra, cel care a ajuns deja la 3 infrangeri consecutive in Liga 1. Citește AICI cronica meciului Dinamo - Craiova 0-1 „Ma așteptam la mai mult de la Dinamo, și aici ma refer in principal…

- Ilie Dumitrescu, 51 de ani, a analizat meciul Dinamo - Craiova 0-1 și a identificat problema din jocul „cainilor”. Vezi AICI rezultatele + programul etapei #7 din Liga 1 „Sa ținem cont de valoarea jucatorilor lui Dinamo. Ii ai pe Borja Valle, Camara, jucatori cu o tehnica foarte buna, pe Garcia, care…

- Revolta in randul parinților unor școlari de la clasa pregatitoare de la Școala gimnaziala ”Traian” din Craiova. Aceștia reclama ca micuții invața intr-o cladire cu clase tip vagon și pentru a ajunge in sala lor de curs trec prin sala unor elevi de clasa a III-a. In aceste condiții, cand trebuie sa…

- Candidatul PSD+ALDE are un plan concret de acțiune pentru bunastare in Dolj „Vom fructifica unul dintre principalele noastre avantaje, existența unui centru universitar puternic, cu o foarte buna reputație.“Cosmin Vasile Cosmin Vasile, vicepreședinte al Consiliului Județean (CJ) Dolj și, totodata, candidatul…