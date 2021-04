Școlile din Sectorul 1 vor fi implicate in campania de colectare selectiva a plasticului, inițiata de asociația Armata Selectarii Atente a Plasticului (ASAP). Programul este deja in derularea in unitațile de invațamant din Sectorul 6. „Toate școlile din Sectorul 1 vor avea un program de colectare selectiva a plasticului. Primaria Sectorului 1 se alatura programului de educare a tinerilor din școli in vederea selectarii deșeurilor și a plasticului. Astazi am semnat acordul de colaborare cu ASAP – Armata Selectarii Atente a Plasticului”, a anunțat Clotilde Armand, edilul Sectorului 1. Conform…