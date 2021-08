Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul local Roxana Iliescu de la Pro Romania anunța ca in data de 30 august 2021 expira Contractul nr. 216/30.05.2006 incheiat de Primaria Timisoara cu Colterm. Este vorba despre contractul de concesiune pentru delegarea gestiunii serviciului public de producere a energiei termice și electrice,…

- Se convoaca Consiliul local al municipiului Constanta in sedinta ordinara, vineri, 30 iulie 2021, ora 13.00Proiectul ordinii de zi Depunerea juramantului de catre domnul consilier Nicolae Constantin; Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanta din data…

- Consilierii locali risca o amenda de pana la 50 mii lei daca nu aproba prețul local de facturare a energiei termice catre populație pana la mijlocul lunii august. Obligativitatea de a aproba prețul la energia termica apare intr-un act normativ, legea 196 din 2021, care a intrat in vigoare la 16 iulie.…

- Consilierii locali timișoreni s-au certat mai mult de jumatate de ora pe forma gramaticala a unui simplu cuvant atunci cand au dezbatut un proiect de hotarare care stabilea imparțirea pe categorii profesionale a membrilor viitorului consiliu de administrație al societații Colterm. Pe ce nu s-au certat…

- Vești bune pentru consumatorii care nu și-au schimbat furnizorul de electricitate. Astfel, bacauanii care, pana la 1 iulie, nu și-au reinnoit contractele la energia electrica, o mai pot face și dupa aceasta data. Autoritațile au intervenit pentru flexibilizarea procesului de incheiere a noilor contracte.…

- Nu vine prea curand salvarea de la Banca Mondiala. Contractul pentru colaborarea cu Banca Internaționala pentru Reconstrucție și Dezvoltare a fost pregatit de Primaria Timișoara și trebuie sa ajunga in atenția consilierilor locali. Durata acestuia este de 13 luni, astfel ca societatea de termoficare…

- Consilierii locali au votat astazi varianta actualizata a mai vechiului studiu de fezabilitate (SF) pentru reabilitarea a 3.700 de metri de rețea primara in Timișoara, in zona centrala și in zona Calea Lipovei. „Este doar una din piesele puzzle-ului de termoficare din Timișoara. Rezolvarile pentru problemele…

- „Aceasta investitie a UE in modernizarea unei infrastructuri esentiale pentru capitala Romaniei este un bun exemplu de proiect care poate indeplini simultan obiectivele de imbunatatire a vietii de zi cu zi a cetatenilor, cat si cele ale Pactului verde si in materie de schimbari climatice”, a declarat…