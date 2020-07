Stiri pe aceeasi tema

- Institutul „Marius Nasta” din Capitala are un singur medic epidemiolog, iar numarul cazurilor in Terapie Intensiva si de pacienti infectati cu Sars-CoV-2 s-a triplat fața de saptamana...

- Institutul ”Marius Nasta” din Capitala are un singur medic epidemiolog, atrage atentia managerul spitalului, Beatrice Mahler, iar numarul pacienților internați cu COVID-19 la terapie intensiva a crescut. In momentul de fata cu greu se mai gasesc paturi libere in sectiile ATI din Bucuresti. ”Fata de…

- Managerul Institutului ”Marius Nasta” din Capitala, Beatrice Mahler, considera ca exista ”o lipsa a unei educatii” in ceea ce priveste sanatatea in randul romanilor, afirmand ca, ”daca oamenii ar fi fost educati, cu siguranta reactia dupa trecerea restrictiilor impuse ar fi fost alta”. Ea spune ca…

- Romania se confrunta cu o crestere alarmanta a numarului de imbolnaviri cu COVID-19, iar estimarile specialistilor sunt si mai sumbre. Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" din București, considera ca numarul real al cazurilor de COVID-19 este cel putin dublu fata…

- Institutul de Pneumologie ”Marius Nasta” din București numai are locuri libere in secții pentru pacienții cu COVID-19, iar secția deAnestezie și Terapie Intensiva este plina, dupa ce numarul celor infectați acrescut alarmant in ultimele zile. Cat de grave sunt cazurile de la cel maimare spital de pneumologie…

- La Spitalul "Victor Babes" sunt internati 295 de pacienti confirmati cu COVID-19, iar la Spitalul Colentina sunt in prezent 95 de pacienti testati pozitiv pentru noul coronavirus, a anuntat, miercuri, Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB).Potrivit sursei citate,…

- Focarul de COVID de la Institutul Inimii Cluj-Napoca se extinde, iar numarul persoanelor confirmate pozitiv a ajuns la 23. Este vorba de 14 cadre medicale și 9 pacienți.Citește și: Cozmin Gușa vorbește despre Operațiunea Manipularea: Iohannis și Orban vor sa isterizeze populația Managerul…

- Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au descoperit mai multe nereguli la mai multe cluburi, terase, baruri și restaurante din Capitala, iar ca urmare a acțiunii desfașurate au fost aplicate amenzi in valoare totala de peste 143.000 de lei, iar activitatea unei…