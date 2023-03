Încă o povară pentru şoferi: se scumpesc locurile de parcare din București Locurile de parcare din București se vor scumpi, astfel ca proprietarii de mașini vor fi nevoiți sa plateasca tarife mai mari. A fost anunțat și procentul cu care va crește prețul pentru a-ti rezerva un loc de la primarie. Vestea buna este ca aceasta majorare va intra in vigoare abia din anul 2024. O scumpire […] The post Inca o povara pentru soferi: se scumpesc locurile de parcare din București first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Vin vești proaste pentru șoferi! Locurile de parcare din București se vor scumpi, astfel ca proprietarii de mașini vor fi nevoiți sa plateasca tarife mai mari. A fost anunțat și procentul cu care va crește prețul unui singur loc de parcare.

