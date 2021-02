Stiri pe aceeasi tema

- Nicușor Dan s-a referit marți sera, la B 1TV, și la problema celor paatru spitale din Sectorul 1 al Capitalei, trasnferate din administrarea Primariei de sector in administrarea unitaților sanitare. ”Din punct de vedere administrativ, oamenii au acționat corect cu toții, numai ca in spațiul…

- Primarul capitalei, Ion Ceban, se arata nemulțumit de criticile in legatura cu intervenția de deszapezire in oraș. Ceban sa asigurari ca serviciile municipale lucreaza non-stop, iar orice nemulțumire, expusa in presa, sa fie indreptata catre Ceban, nu catre cei care muncesc. Declarația a fost facuta…

- Primarul capitalei, Ion Ceban, solicita verificari inopinate la mai multe instituții de invațamant din capitala pentru a vedea in ce condiții este pastrata mancarea și daca exista grupuri de copii, care stau separat doar pentru ca parinții acestora platesc mai multe pentru alimentație. Viceprimarița…

- CHIȘINAU, 1 feb – Sputnik. In satul Chirsova din UTA Gagauzia a avut loc o bataie de proporții in care a avut de suferit primarul localitații Serghei Sapunji. Potrivit unor informații prealabile, totul a inceput de la o acțiune de protest, care s-a desfașurat in preajma Primariei. La…

- Un primar din județul Iași a gasit o soluție ciudata din cauza ca oamenii din satul pe care il conduce au distrus bancile din parc și arunca gunoaie peste tot. Primarul vrea sa pretinda celor care vor sa se plimbe pe alei sau sa joace fotbal pe terenul recent amenajat, sa faca, o cerere la primarie.…

- Mașinile abandonate in orașul Iași sunt ridicate de pe domeniul public de angajații Primariei. Edilul șef Mihai Chirica anunța ca incepand de marți a fost reluata acțiunea și ca doar pana la finalul lunii ianuarie vor fi ridicate de pe strazi 50 de mașini, potrivit Mediafax. Primarul orașului…

- Primarul orașului Pogoanele, județul Buzau, convoaca in ședința ordinara Consiliul local al orașului Pogoanele, pentru data de 23 decembrie 2020, orele 13.00. Art.2. Ordinea de zi a ședinței este urmatoarea: 1. Proiect privind acordarea burselor elevilor in anul școlar 2020 – 2021. 2. Proiect privind…

- Primarul general al Chișinaului, Ion Ceban, se arata indignat ca oamenii din capitala nu poarta maști și nu respecta regulile de restricție. Despre aceasta Ceban a vorbit in cadrul ședinței saptaminale a Primariei de astazi, scrie tv8.md. „Haideți cind fiecare se vaicarește ca ii este complicat sa se…