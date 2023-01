Europarlamentarul Nicu Ștefanuța (Renew Europe), raportorul general al Parlamentului European pentru bugetul UE, a anunțat, luni, ca iși da demisia din USR, afirmand ca nu poate gira direcția pe care a luat-o conducerea partidului. “Am intrat in USR exact acum 6 ani. Zi de zi, am incercat sa fac politica altfel, politica bazata pe valori, […] The post Inca o plecare din USR. Europarlamentar: Nu pot gira direcția pe care o are conducerea acestui partid appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .