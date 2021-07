Stiri pe aceeasi tema

- Harrison Devenish-Meares este noul jucator al Politehnicii Timișoara. Goalkeeper-ul australian a semnat pe doi ani cu clubul alb-violet... The post Portarul australian Harrison Devenish-Meares a semnat cu ASU Politehnica Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Ștefan Cana (20 de ani, stoper) a fost cedat definitiv de FCSB la Poli Iași. Fundașul a evoluat in a doua parte a sezonului precedent tot in Copou, insa sub forma de imprumut. „Fundașul central Ștefan Cana a semnat astazi contractul cu CSM Politehnica Iași. Ștefan Marian Cana s-a nascut la data de 7…

- Energia i-a gasit inlocuitor lui Florea! Golgeterul Energiei ar putea pleca din cauza pretentiilor financiare iar gorjenii si-au asigurat spatele prin aducerea lui Asoltanei de la Minaur Baia Mare. Extrema stanga de 22 de ani a semnat ieri pe doua se...

- Ministerul ungar al Inovatiei a semnat un acord cu Universitatea Fudan din Shanghai, China, prin care aceasta va deschide o filiala la Budapesta, transmite miercuri dpa. Acordul, semnat in cadrul unei reuniuni online marti, prevede ca viitoarea Universitate Fudan de la Budapesta va primi intre…

- Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a semnat o lege privind recrutarea rezerviștilor pentru o perioada special, informeaza agenția Ukrinform, cu referire la site-ul web al președintelui Ucrainei. Președintele a semnat Legea „Cu privire la modificarile aduse anumitor acte legislative din Ucraina…

- Enviro Consult SRL a castigat contractul de prestari servicii privind achizitionarea serviciului de Elaborarea Planului de actiune pe zgomot pentru aglomerarea Constanta Contractul a fost atribuit luna aceasta de primaria municipiului Constanta Enviro Consult SRL ii are ca asociati pe Bogdan Gabriel…

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu a declarat vineri ca ordinul semnat de secretarul de stat Andreea Moldovan, care prevedea noile criterii pentru carantinarea unei localitati, nu avea nevoie de un aviz al CNSU. "Nu cred ca este cineva in aceasta tara care sa creada altceva decat…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri decretul de revocare din funcția de membru al Guvernului a lui Vlad Vasile Voiculescu, ministrul sanatații.