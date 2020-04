Stiri pe aceeasi tema

- A patra persoana vindecata de COVID-19 din Argeș este o femeie de 58 de ani. Aceasta a fost internata pe 21 martie la secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean Arges, cu simptome specifice. A fost externata ieri, cu o stare de sanatate buna. De menționat ca femeia nu venea din izolare sau carantina.…

- A treia persoana din Argeș, vindecata de COVID-19, a fost externata ieri, 1 aprilie, de la spitalul “Victor Babeș” din București. Conform datelor furnizate de catre DSP Argeș, este vorba despre o femeie de 36 de ani, din municipiul Curtea de Argeș. Aceasta a fost internata la Spitalul Județean de Urgența…

- Un tanar a fost luat cu izoleta direct dintr-un magazin din comuna buzoiana Cernatesti dupa ce mai multi localnici au sunat la 112 si au spus ca vecinul lor nu respecta conditiile de izolare la domiciliu. Acesta se intorsese cu o zi inainte din vestul Europei.

- Un molovean diagnosticat cu Covid 19 a fost adus cu SMURD de la Buzau, Romania, in Republica Moldova.Persoana a fost a fost preluata de la frontiera de o ambulanța din Cahul si este pe drum spre Toma Ciorba.

- In județul Buzau se afla in carantina 50 de persoane iar pentru alte 396 de persoane a fost luata masura izolarii la domiciliu. Mai sunt disponibile 150 de locuri pentru izolarea persoanelor care vin din zone de risc, cu posibilitatea de extindere a capacitații. In ceea ce privește testarea pentru Coronavirus,…

- Medicul Streinu Cercel a vorbit duminica, la Realitateas PLUS, despre evenimentele din ultima vreme, din țara, din cauza coronavirusulu. Acesta a precizat despre hotararaea Ministerului Sanatații ca romanii care se intorc in țara din Veneto și Lombardia (Italia) sa stea in carantina 14 zile ca aceasta…

