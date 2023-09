Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Iasi au mai dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 23 septembrie 2023, a unui inculpat, expert, pentru comiterea infractiunilor de uare de mita si trafic de influenta. Conform procurorilor, in anul 2019, in contextul derularii unui proiect finantat din fonduri europene, intre Consiliul judetean Vaslui si o societate comerciala a fost incheiat un contract de achizitie publica ce avea ca obiect reabilitarea si modernizarea unor drumuri din judetul Vaslui. In cursul…