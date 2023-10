Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul exploziei de la statia GPL din Crevedia a ajuns la 6 morti dupa ce un pacient cu arsuri internat la o clinica Lubeck, Germania, a decedat, releva raportul privind victimele transmis luni de Ministerul Sanatatii. Intre timp, din ancheta apar detalii interesante: Ionuț Doldurea, patronul stației…

- Bilantul exploziei de la statia GPL din Crevedia a ajuns la 6 morti dupa ce un pacient cu arsuri internat la o clinica Lubeck, Germania, a decedat, releva raportul privind victimele transmis luni de Ministerul Sanatatii.Intre timp, din ancheta apar detalii interesante: Ionuț Doldurea, patronul…

