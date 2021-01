Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii a fost anuntat sambata despre un nou deces inregistrat in randul pacientilor care au fost transferati de la Institutul National de Boli Infectioase „Matei Bals" dupa incendiu.

- In urma incendiului de vineri dimineața de la Institutul „Matei Balș” din Capitala au murit șase persoane. Un nou deces a fost confirmat de Ministerul Sanatații. RECTIFICARE/UPDATE: Ministerul Sanatații rectifica informația. Este vorba despre un barbat, 70 ani, dependent de CPAP, fara leziuni cauzate…

- Trei pacienti sunt intubati si unul se afla in stare grava, conform unui comunicat al Ministerului Sanatatii transmis sambata cu privire la starea de sanatate a pacientilor afectati de incendiul care a avut loc la Institutul "Matei Bals" si care au fost transferati in alte unitati sanitare. Ministerul…

- Potrivit Ministerului Sanatații, starea de sanatate a pacienților afectați de incendiul care a avut loc vineri, la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, și care au fost transferați in...

- Ministerul Sanatatii (MS) prezinta noi date, preliminare, privind transferul pacientilor care au fost afectati in urma incendiului de la Institutul National de Boli Infectioase "Matei Bals”, precizand ca echipe medicale evalueaza starea de sanatate atat a celor transferati, cat si a celor ramasi…

- Vaccinarea impotriva COVID-19 a inceput astazi in Romania, in toate cele 10 spitale de boli infecțioase aflate in prima linie in lupta impotriva noului coronavirus. Acestea sunt: * Institutul National de Boli Infectioase “Matei Bals” Bucuresti * Spitalul Clinic de Boli Infectioase din Brasov * Spitalul…

- Prima persoana care va fi vaccinata la Institutul National de Boli Infectioase „Prof. Dr. Matei Bals” va fi Mihaela Anghel, asistenta medicala generalista, membra a echipei medicale care, in data de 27 februarie a acestui an, a preluat primul pacient din Romania confirmat cu virusul SARS-CoV-2. Campania…

