- Barbatul de 46 de ani, confirmat sâmbata cu COVID-19, a fost transferat, duminica dimineata, din centrul de carantina la Clinica de Boli Infectioase din Cluj. Potrivit anchetei epidemiologice, barbatul a intrat în contact cu o singura persoana, testul acesteia fiind negativ.…

- Numarul de persoane aflate în izolare este de 987, numarul de persoane ieșite din izolare pâna la aceasta ora este de 415. În carantina instituționalizata se afla în acest moment 46 de persoane, 7 dintre cei 53 care au fost inițial și au fost transferați apoi în …

- Prima persoana diagnosticata cu noul coronavirus in Romania, barbatul din judetul Gorj, a fost declarata vindecata, a anuntat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica. „Dintre cele trei persoane depistate pozitiv cu virusul COVID-19 pe teritoriul Romaniei, doar doi pacienti mai sunt purtatori ai virusului.…

Autoritățile județene iau masuri in cazul apariției unor cazuri de coronavirus și la Cluj, se pregatesc spații de carantina.

- Cele 118 persoane in cazul carora s-a decis izolarea la domiciliu sunt monitorizate, in permanența, de catre medici din cadrul Direcției de Sanatate Publica (DSP) Alba și nu prezinta niciun fel de simptome specifice. Acestea nu au voie sa iși paraseasca domiciliul. Reprezentanții Poliției se asigura…

- La Spitalul de Boli Infecțioase din Cluj sunt internați noua pacienți care au revenit in ultimele 14 zile din zona de Nord a Italiei și care, dupa intoarcere, au prezentat simptome respiratorii.

- 82 de persoane care au venit din Italia in ultimele zile se afla in izolare, in judetul Maramures. In prezent nu exista nicio persoana in carantina. “Pentru buna informare a opiniei publice, va comunicam ca, la aceasta ora, in judetul Maramures sunt 82 de persoane in izolare si nicio persoana in carantina.…

- Orice persoana care soseste la Iasi din provinciile italiene Veneto si Lombardia este considerata caz suspect de coronavirus, a declarat, astazi, prefectul de Iasi, Marian Grigoras, dupa intrunirea Comitetului pentru Situatii de Urgenta: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2020/02/24-feb-rdj-12-M-Grigoras-masuri.mp3…