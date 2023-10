Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cu regret ca, pana in prezent, se confirma decesul a doua persoane cu dubla cetațenie, israeliano-romana, cu domiciliul in Statul Israel, astfel: persoana al carei deces a fost anunțat de catre autoritațile israeliene la data de 9 octombrie 2023, care deținea…

