Încă o persoană a ajuns după gratii în cazul crimei de la Costești CHIȘINAU, 10 ian – Sputnik. Minorul de 16 ani, care a inițiat bataia de la Costești, a fost plasat in arest pentru o perioada de 30 de zile. Ofițerul de presa al Procuraturii Generale Emil Gaitur a comunicat pentru Sputnik Moldova ca decizia a fost luata de judecatori la solicitarea procurorilor. Voicu, despre crima de la Costești: 15 prieteni ai victimei au urmarit fara a interveni>>> De precizat, agresorul de 16 ani a fost reținut inițial, dar eliberat pentru ca este minor. Amintim ca un tanar din satul Costești, Ialoveni, a fost batut cu cruzime in noaptea de… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

