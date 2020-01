Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocasul francez Paul Pogba (Manchester United) va fi supus unei interventii chirurgicale la glezna care l-a scos din activitate inca din luna septembrie, iar perioada de recuperare este estimata la trei-patru saptamani, a anuntat miercuri antrenorul Ole Gunnar Solskjaer. Pogba, 26 ani, a revenit…

- Manchester United nu a progresat atat de repede pe cat ma asteptam, a declarat miercuri antrenorul echipei, norvegianul Ole Gunnar Solskjaer, mentionand insa ca jucatorii sai au reusit in schimb sa...

- Fotbalistul francez Paul Pogba este "cel mai bun mijlocas polivalent din lume", a declarat antrenorul sau la Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, citat de BBC, citata de AGERPRES. "Poate juca pe orice pozitie. Poate juca intr-o pozitie retrasa, este un mijlocas box-to-box. Se poate retrage mult,…

- Manchester United a obtinut o victorie surprinzatoare in derby-ul cu Manchester City, cu 2-1, pe terenul marii rivale, sambata, in etapa a 16-a a campionatului de fotbal al Angliei. United, cu o prima repriza de exceptie, a punctat prin Rashford, in minutul 23, din penalty, si Martial,…

- Paul Pogba nu va reveni prea curand pe gazon. Mijocasul francez, accidentat la glezna, nu va mai putea juca inainte de luna decembrie, a anuntat antrenorul lui Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer.Pogba va rata astfel meciurile nationalei Frantei cu Moldova si Albania, programate pe 14 si 17 noiembrie,…

- Internationalul francez Paul Pogba, mijlocasul echipei de fotbal Manchester United, nu va fi prezent pe teren la derby-ul cu FC Liverpool, programat duminica pe stadionul Old Trafford, a anuntat antrenorul Ole Gunnar Solskjaer, citat de AFP.