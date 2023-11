Stiri pe aceeasi tema

- Fosta purtatoare de cuvant a Brigazii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei Romane, mascații Jandarmeriei, care intervin chiar la acțiunile procurorilor DIICOT, a fost prinsa cu droguri, duminica dimineața, de un echipaj de Poliție. Sublocotenentul Andreea Catalina Bumbac avea in geanta mai multe pliculețe…

- Șoferii ar putea plati amenzi mai mari in curand. Un proiect de ordonața al Ministerului de Interne prevede majorarea punctului de amenda la 165 de lei, acesta fiind plafonat la nivelul de 145 de lei din anul 2017. Plafonare este insa valabila pana la sfarșitul acestui an. Punctul-amenda se calculeaza…

- Un barbat din Sectorul 4 a atacat cu o maceta „mascații” care venisera la el acasa, chemați de mama acestuia. Unuia dintre agenți chiar a reușit sa ii distruga scutul de protecție. Femeia a sunat la 112, speriata ca fiul ei s-a baricadat in casa și este agresiv. Pentru ca nu a deschis ușa, mascații…

- Procurorii DIICOT din Neamt au reusit o captura record de canabis, in urma unor perchezitii pe care le-au efectuat in municipiul Roman, au declarat surse judiciare. Este vorba de circa 2 tone de plante de canabis, gasite in cadrul unor culturi indoor, au precizat surse din ancheta. La fata locului…

- In Portul Constanta au fost inregistrate capturi de droguri in ultima perioada, dar acestea nu pot fi mediatizate momentan, a anunțat Bogdan Despescu, secretarul de stat pentru ordine si siguranta publica din Ministerul Afacerilor Interne. Oficialul a precizat ca peste 5.000 de containere au fost verificate…

- Vlad Pascu, tanarul drogat care a intrat in plin cu mașina intr-un grup de oameni, in stațiunea 2 Mai, provocand moartea a doi tineri, a fost adus, joi, la DIICOT, alaturi de parinții sai. Tanarul a fost adus la București din arestul Poliției Constanța. „Nu am ce sa spun. Imi pare rau. Chiar imi pare…

- Parchetul European a facut, marti, perchezitii la Inspectoratul General al Aviatiei din cadrul Ministerului de Interne. Dosarul vizeaza achiziții facute de unitate din fonduri europene. ”Confirmam ca in aceasta dimineata Parchetul European, Biroul Bucuresti, impreuna cu Directia Generala Anticoruptie…

- Un cutremur puternic, cu magnitudinea 6,8 pe Richter, a afectat centrul Marocului, potrivit presei internaționale. Aproape 300 de persoane au murit, iar peste 1.000 sunt spitalizate, au transmis, sambata dimineața, oficiali ai Ministerului marocan de Interne. Epicentrul seismului a fost la 71 km sud-vest…