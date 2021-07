Stiri pe aceeasi tema

- Programul imbunatatit „Mecanismul pentru interconectarea Europei” (MIE), stabilit de comun acord de Parlament si Consiliu in luna martie, are un buget de 30 de miliarde de euro pentru perioada 2021-2027. El va finanta proiecte privind transporturile, energia si sectorul digital cu valoare adaugata pentru…

- In timp ce anul trecut, țara noastra se situa printre statele cu cele mai mici coborari generate de pandemie, in acest an, a ajuns la coada clasamentului, consemnand cel mai slab parcurs la revenirea din pandemie. Un exemplu in acest sens este industria auto. Dupa primele cinci luni ale anului in curs,…

- Certificatul digital european pentru Covid-19 va fi operational in Romania de la 1 iulie. Documentul are rolul de a facilita calatoriile in Uniunea Europeana (UE). Certificatul digital Covid – 19 va fi emis gratuit și ar trebui sa fie disponibil in de la data de 1 iulie. La solicitarea Parlamentului…

- "Prin oportunitațile de redresare și reziliența ale Uniunii Europene, din instrumentul „UrmatoareaGenerațieUE” (NextGenerationEU), Romania a conturat planul sau de reforme și modernizare pentru cele 29,2 miliarde euro. Dar nu este doar un plan. In documentul pe care-l lansam se afla de fapt desenat…

- "Prin oportunitațile de redresare și reziliența ale Uniunii Europene, din instrumentul „UrmatoareaGenerațieUE” (NextGenerationEU), Romania a conturat planul sau de reforme și modernizare pentru cele 29,2 miliarde euro. Dar nu este doar un plan. In documentul pe care-l lansam se afla de fapt desenat…

- „Din momentul in care a aparut acest plan am fost acuzat ca nu vreau sa prezint acest plan. Astazi sunt aici. De fiecare data, ca liberal, am vent sa prezint in fața romanilor. Eu acum le vorbesc, in primul rand, romanilor.Trebuie sa știe toți romani ca este un program diferit. Este un plan aparut intr-un…

- Comisia Europeana a respins proiectul Planului Național de Redresare și Reziliența, propus de Guvernul Romaniei. Potrivit informațiilor g4media.ro, Bruxelles-ul ar fi obiectat puternic fața de Fondul de reziliența pentru localitați, una dintre... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.