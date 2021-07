Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Teodorescu și Iulia au parte astazi de ceremonia religioasa, dupa ce in urma cu o saptamana aceștia s-au casatorit civil. Artistul a publicat pe contul de socializare, imagini de la restaurantul unde va avea loc petrecerea de nunta. Liviu a postat pe Instagram cateva fotografii cu restaurantul…

- Nunta surpriza in showbiz! Cei doi s-au casatorit in mare secret. Mireasa a fost cu adevarat superba, iar ceremonia a fost una discreta. Nunta surpriza in showbiz. S-au casatorit in mare secret O vedeta de la noi s-a casatorit in mare secret, sambata, in Capitala. Ea s-a cununat religios la biserica…

- Liviu Teodorescu și Iulia Iacob s-a casatorit civil sambata, 3 iulie. Cei doi sunt impreuna de zece ani și s-au logodit anul trecut. Liviu Teodorescu și logodnica lui, Iulia, au spus „Da!” in fața ofițerului de stare civila, in prezența famiilor lor și a prietenilor apropiați. Povestea lor de dragoste…

- Emoții mari pentru Liviu Teodorescu și iubita lui, Iulia. Cei doi s-au casatorit astazi civil, dupa 10 ani de relație. Inainte de a spune da! in fașa ofițerului de stare civila, artistul a postat pe Instagram o imagine cu viitoarea lui soție. Iulia a purtat o rochița tip sacou de un alb imaculat, parul…

- E oficial! Cunoscuta influencerița de la noi din țara, Larisa Udila, este de acum doamna Ogica! Bruneta s-a casatorit cu alesul inimii sale, cu care este impreuna inca de la o varsta frageda, insa nu oricum, intr-un cadru de vis, pe care și l-ar dori orice mireasa. Iata ce nume mari ale lumii mondene…

- Bucurie mare in familia Chefi la cuțite! Kani și iubita lui, Maria, s-au casatorit! Fostul concurent al lui Florin Dumitrescu nu a stat pe ganduri și le-a aratat fanilor primele imagini de la nunta. Ceea ce a ieșit cu siguranța in evidența au fost ținutele atipice purtate de cei doi la fericitul eveniment,…

- Fara doar și poate acest weekend a fost dedicat nunților in showbiz! Cortes și iubita sa, Roxana, s-au casatorit. Artistul a postat pe contul sau de Facebook imagini emoționante de la fericitul eveniment, alaturi de blondina. Cu zambetul larg pe buze și radiind de-a dreptul, cei doi au trait din plin…