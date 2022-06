Stiri pe aceeasi tema

- Pe podiumul Romanian Fashion Week au defilat și cinci modele din Ucraina. Doua fete au fugit de razboi in Polonia și Italia, in timp ce celelalte trei au ramas in țara aflata in conflict. Au venit la Iași cu mașina pe rute ocolitoare, aduse de o matușa. „Orașul meu e inca bombardat”, a povestit Daria…

- Guvernul ucrainean va continua sa evacueze oamenii din Mariupol incepand de luni dimineața. Evacuarile au fost intrerupte duminica seara din „motive de securitate”, dupa ce combinatul Azovstal a fost din nou atacat duminica seara. Duminica, aproximativ 100 de oameni au putut ieși din uzina, unde se…

- Doua regiuni din Rusia care se invecineaza cu Ucraina - Kursk și Briansk - au anunțat ca teritoriul lor a fost bombardat, informeaza CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- "Explozii in regiunea Radehiv. Toata lumea este in siguranta", a scris pe Telegram Maksim Kozitki, seful administratiei militare regionale."In acest moment nu avem informatii despre posibile victime", a adaugat el.Un reporter AFP a auzit sunand in Liov sirene antiaeriene.Situate departe de front, Liov…

- Intr-o luna de razboi, presa din Romania și din lume a scris enorm despre drama neprovocata care a ravașit continentul. In toata avalanșa de evenimente e firesc sa nu putem cuprinde toate informațiile, relatarile sau opiniile care ne-ar putea interesa. Va recomandam mai jos, grupate pe tematici, o parte…

- Invadatorii lui Vladimir Putin ataca de aproape patru saptamani orașele din Ucraina, dar raman in continuare fara victorii majore. Totuși, atacurile sangeroase continua. Explozii purternice s-au auzit toata noaptea in Harkov. Mariupolul este inca sub asediu, dar militarii ruși nu au reușit sa preia…

- Separatiștii pro-ruși au preluat controlul asupra mai multor cladiri guvernamentale din orașul Rubizhne, regiunea Lugansk. Un incendiu puternic a izbucnit intr-o piața din Harkov dupa ce aceasta a fost lovita de rachete. Orașul Mariupol continua agonia sub asediul trupelor ruse.

- In cursul nopții de luni spre marți au avut loc noi bombardamente in Ucraina. La Sumi, cel puțin 10 oameni au murit, inclusiv copii, intr-un atac aerian al rusilor. Moscova anunța ca astazi ar trebui sa aiba loc o oprire a focului in patru orașe, dupa ce precedentele incercari de evacuare a civililor…