- Ocupantii rusi au lansat in noaptea trecuta un nou atac masiv combinat cu rachete de croaziera si drone kamikaze asupra oraselor ucrainene, informeaza agentia de presa Unian. Astfel, rachete rusesti au lovit doua instalatii industriale in orasul Krivii Rih (Krivoi Rog), in sudul Ucrainei, la primele…

- Ministrul rus al Apararii Serghei Soigu anunta ca trupele ruse au respins joi o ofensiva ucraineana in regiunea Zaporojie, in sudul Ucrainei, in contextul in care Kievul se declara pregatit sa lanseze un asalt cu scopul de a recuceri teritoriul ucrainean ocupat de Moscova, insa Ucraina ar fi pierdut…

- Un amplu atac cu drone s-a inregistrat, in noaptea de 3 spre 4 iunie, sambata spre duminica, asupra peninsulei Crimeea. Media de stat din Rusia susține ca atacul a fost organizat de Ucraina. Potrivit parții ruse, forțele de aparare aeriana ale Rusiei au doborat cinci asemenea aeronave. Alte patru aeronave…

- Rusia a lansat noi atacuri asupra orașelor ucrainene, noaptea trecuta. Cel puțin o persoana a fost ucisa la Dnipro, dupa ce proiectilele Moscovei au distrus un spital. Volodimir Zelenski a condamnat ferm crimele impotriva umanitații comise de Rusia asupra populației civile.

- General cu 4 stele Philip Breedlove, fostul comandant suprem al forțelor NATO din Europa, a declarat joi, la Antena 3, ca din punctul sau de vedere contraofensiva ucraineana ar trebui sa inceapa in Crimeea.„Ucrainenii au invins Rusia stretegic la nord de Kiev, au invins strategic la nord și nord-vest…

- Razboi in Ucraina, ziua 432. Liderul mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, a estimat ca Ucraina va declanșa mult-așteptata contraofensiva "catre jumatatea lunii mai". Implicat in luptele de la Bahmut, șeful Wagner avertizeaza ca, pentru Rusia, contraofen

- Suntem in ziua 388 a razboiului pe scara larga inceput de Vladimir Putin in Ucraina. Curtea Penala Internaționala (CPI) a emis un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin, susținand ca deportarea forțata a copiilor ucraineni de catre Moscova este o crima de razboi. Kremlinul spune ca „mandatele…

- Presedintele Vladimir Putin a spus vineri ca Rusia va face totul pentru a preveni amenintarile la adresa securitatii peninsulei Crimeea si a orasului-port Sevastopol, anexate in 2014 de Moscova in urma unor referendumuri considerate ilegale de catre Occident, in contextul razboiului din Ucraina, relateaza…