- Simona Halep, locul 1 WTA, va juca in aceasta seara in finala turneului de la Cincinnati, cu olandeza Kiki Bertens, locul 17 WTA, de la ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT și video pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport. ...

- Kiki Bertens (17 WTA) s-a calificat in aceasta seara in finala turneului de la Cincinnati, dupa victoria in trei seturi reușita in fața Petrei Kvitova (6 WTA), scor 3-6, 6-4, 6-2. In cea de-a doua semifinala, Simona Halep o va infrunta pe Aryna Sabalenka (20 de ani, 34 WTA). Duelul va fi liveTEXT pe…

- Sloane Stephens a fost invinsa de belgianca Elise Mertens, locul 14 WTA, cu scorul de 7-6 (8), 6-2, intr-un meci de o ora si 41 de minute. Kerber a pierdut, cu 6-2, 6-7 (3), 4-6, in fata americancei Madison Keys, locul 13 WTA, in aproape doua ore de joc. Garcia a fost intrecuta, cu…

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, numarul doi mondial, a fost nevoita sa abandoneze miercuri in turul secund al turneului WTA de la Cincinnati (SUA), dotat cu premii totale in valoare de 2.874.299 dolari. Wozniacki a anuntat ca nu mai poate continua jocul, din cauza unei accidentari…

- Ashleigh Barty (Australia, 16 WTA) va fi adversara Simonei Halep in semifinalele Rogers Cup, daca romanca trece de meciul cu Caroline Garcia. Vineri, jucatoarea de la Antipozi nu i-a dat nicio sansa lui Kiki Bertens (Olanda, 18 WTA), pe care a invins-o de maniera clara, scor 6-3, 6-1,...

- Angelique Kerber a ajuns la saptea semifinala din cariera, a treia la Wimbledon. Germanca este castigatoare la Australian Open si US Open in 2016, an in care a jucat finala si la Wimbledon. Jelena Ostapenko este pentru a doua oara in semifinalele unui turneu de Grand Slam, dupa ce a castigat…