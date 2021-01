Stiri pe aceeasi tema

- Capitan ales in returul sezonului 2011-2012 al campionatului Ligii 1 din Romania, de catre managerul general de-atunci al SC FC Petrolul, Vivi Rachita, mijlocașul central Soni Mustivar (foto jos, alaturi de Razvan Lucescu), sosit la Ploiești in luna ianuarie 2012, s-a trezit, la un moment dat, ca un…

- Gigi Becali (62 de ani) e pregatit sa il aduca la FCSB pe Constantin Budescu (31 de ani), jucatorul care a mai evoluat la formația roș-albastra in perioada 2017-2018. Chiar daca echipa sa se afla pe primul loc in clasamentul Ligii 1 dupa finalul turului, Gigi Becali nu este convins ca FCSB poate caștiga…

- Astra Giurgiu a reusit scorul turului, 6-0 (2-0) cu UTA Arad, luni seara, in deplasare, intr-un meci din etapa a 15-a a Ligii I de fotbal. Astra, care multa vreme a fost ''lanterna rosie'' a Ligii I, a dominat jocul si a inscris gol dupa gol, Constantin Budescu reusind un hat-trick (20…

- Mircea Rednic va debuta ca antrenor al FC Viitorul in meciul contra Chindiei Targoviste.FC Viitorul sustine sambata, 12 decembrie, meciul din deplasare contra Chindiei Targoviste, din etapa a 13 a a Ligii 1. Partida va fi gazduita, de la ora 19.30, de stadionul "Marin Anastasovici" din Giurgiu si va…

- Petrolul și Rapid se intalnesc azi, de la 19:00, in derby-ul Ligii a doua, confruntare care conteaza pentru etapa a 11-a. ”Primvs derby” le prinde cum nu se poate mai rau pe cele doua rivale. Petrolul și Rapid au ca obiectiv promovarea in prima liga, dar evoluțiile din acest sezon sunt, din nou, mult…

- Federația Romana de fotbal a oficializat scenariile de desfașurare a celei de-a doua parți a campionatului in Liga 2 și Liga 3. Play-off-ul Ligii 2, in care vor evolua primele 6 clasate dupa prima faza a campionatului (speram și cu Petrolul printre combatante), va debuta pe 3 aprilie 2021 și se va incheia…

- Dupa un sezon in care a fost unul dintre remarcații suporterilor noului Petrolul, AS Petrolul ’52 la acea vreme, in campionatul Ligii A Prahova, a jucat și in turul de dupa promovarea in Liga a III-a, iar din iarna lui 2018, i-au inceput necazurile, la care nu mai revin, fiindca le știu toți cei care…

- Așa cum era de așteptat, cata vreme ploua de rupe in toata țara, terenul micuței arene de fotbal de genul Ligii a IV-a spre, cu maxima indulgența, Liga a III-a a echipei Fotbal Comuna Recea a fost desfundat, iar dupa nici un sfert de ora al inegalului, sa-i zic așa, arbitru oradean Florin Marcu, arata…