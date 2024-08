Stiri pe aceeasi tema

- O influencerița celebra din Rusia a murit intr-un accident devastator pe o șosea din Turcia. Rusoaica, cu peste opt milioane de urmaritori pe rețelele de socializare, a murit dupa ce a pierdut controlul motocicletei, scrie observatornews.ro .

- Rusia a majorat tarifele de import pentru bunuri de larg consum, inclusiv vin, bere, bomboane, biscuiti si sampon, produse in tarile care sustin sanctiunile impotriva Moscovei, potrivit unui ordin guvernamental publicat vineri seara, transmite Reuters.Importurile rusesti din tarile care au impus sanctiuni…

- Premierul indian Narendra Modi, aflat la Moscova, i-a spus marti președintelui rus Vladimir Putin ca moartea copiilor nevinovati este dureroasa, la o zi dupa atacul cu rachete asupra spitalului Ohmatdet din Kiev, pentru care Ucraina da vina pe Rusia, relateaza Reuters, citata de News.ro.„Fie ca este…

- Intrucat geografia scrie istoria, Republica Moldova, invecinata cu Ucraina și Romania, și-a gasit la Kiev și București cele doua ancore naturale pentru politica ei regionala. Ucraina e scutul Republicii Moldova contra revizionismului rusesc, așa cum Romania e națiunea-sora care tracteaza obiectivul…

- O statuie din bronz a fondatorului grupului paramilitar Wagner, Evgheni Prigojin, care a murit pe 23 august 2023, intr-un accident aviatic, la doua luni dupa o revolta esuata in Rusia, a fost dezvelita sambata, 1 iunie, la mormantul sau din Sankt Petersburg, informeaza AFP, citata de Agerpres.Statuia…

- Footage of Xi Jinping and Vladimir Putin communicating in an informal setting https://t.co/kxQ0MC3iod pic.twitter.com/c9Rd6EyrfH — Victor vicktop55 (@vicktop55) May 16, 2024 UPDATE Presedintii chinez si rus, Xi Jinping, respectiv Vladimir Putin, au sustinut joi ca relatiile intre tarile lor contribuie…

- Sistemele de aparare aeriana ale Ucrainei au distrus toate cele 10 drone de atac lansate de Rusia in cursul noptii, au declarat vineri fortele aeriene ucrainene, informeaza Reuters. Fortele aeriene au precizat ca Rusia a lansat si doua rachete antiaeriene ghidate, dar nu este clar ce s-a intamplat cu…