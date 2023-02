Dupa OMV, compania Black Sea Oil and Gas, care extrage gazele din Marea Neagra, refuza sa plateasca taxa de solidaritate și cere Guvernului o derogare. Black Sea Oil and Gas arata ca deja platește impozit pe veniturile obținute, care se apropie de 60%. In condițiile in care ar plati și taxa de solidaritate ar ajunge […] The post Inca o mare companie din energie refuza plata taxei de solidaritate. Ce a cerut Guvernului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .