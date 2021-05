Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Iacob și Mihail Marcoci, fostul rector și fostul prorector de la Academia de Poliție, care au anunțat ca vor sa o ucida pe jurnalista Emilia Șercan, au primit cate trei ani de inchisoare, doar pe hartie.

- Ionela Dosca-Junca are 22 de ani și a decis de curand sa faca o schimbare radicala in viața profesionala. © Photo : BPDS “Fulger”La nunta, nimeni nu a riscat sa fure mireasa - istoria unui cuplu din brigada „Fulger” „De ce Politie? In ultima perioada primesc des aceasta intrebare. Nu știu…

- Sindicaliștii de la Europol susțin ca Poliția Romana este folosita in funcție de „influențele politice". Acuzația se bazeaza pe o adresa trimisa de conducerea MAI prin care li se solicita polițiștilor sa adune informații despre manifestațiile publice anunțate pentru perioada urmatoare Sindicaliștii…

- Jandarmeria Bucuresti anunta ca s-a deschis dosar penal pentru infractiunea de ”efectuare fara drept a operatiunilor cu articole pirotehnice”, dupa protestul cu fumigene care a avut loc in fata Ministerului de Interne. Sindicalistii MAI care au protestat in Piata Victoriei si au pornit in mars catre…

- Protest inedit in fața Ministerului de Interne. Polițiștii vor sa atraga atenția asupra dotarilor precare pe care posturile comunale de poliție le au. Patru toalete au fost aduse in fața instituției conduse de Lucia Bode, anunța Realitatea Plus. Sindicatul Europol vrea sa aduca atenției problemele…

- Viorel Seicaru, unul dintre politistii de la Sectia 16 din Bucureti acuzati de tortura, dupa ce au sechestrat si batut doi tineri, este lider de sindicat. Cunoscut drept unul dintre cei mai vocali sindicalisti din Politie, Seicaru a participat recent la protestele organizate in fata Ministerului de…

