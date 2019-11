Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP) a revizuit, in jos, estimarile privind cresterea economica pentru anul 2019, in vecinatatea inferioara a nivelului de 4,0%, fata de 5,5% cat estimase in Prognoza de primavara, luand in calcul datele statistice sectoriale ale conturilor nationale disponibile…

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP) a redus semnificativ, la numai 4%, estimarea de crestere economica pentru acest an, in prognoza de toamna, comparativ cu o estimare de 5,5% in prognoza de primavara, cand la conducerea institutiei se afla Ion Ghizdeanu.

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP) a redus semnificativ, la numai 4%, estimarea de crestere economica pentru acest an, in prognoza de toamna, comparativ cu o estimare de 5,5% in prognoza de primavara, cand la conducerea institutiei se afla Ion Ghizdeanu.

- CE revizuiește in urcare creșterea economica a Romaniei pentru 2019, dar avertizeaza asupra deficitului care ar putea ajunge la 6,1%, in 2021 Ritmul de crestere al economiei romanesti va accelera usor anul acesta, pana la 4,1%, de la un avans de 4% in 2018, pentru a incetini ulterior la 3,6% in 2020…

- Comisia Europeana revizuiește in urcare creșterea economica a Romaniei pentru 2019, dar avertizeaza asupra deficitului generat de pensii Ritmul de crestere al economiei romanesti va accelera usor anul acesta, pana la 4,1%, de la un avans de 4% in 2018, pentru a incetini ulterior la 3,6% in 2020 si 3,3%…

- BERD ridica estimarea privind creșterea economica a Romaniei la 4%, dar atrage atenția asupra adancirii deficitului bugetar și de cont curent Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si-a imbunatatit estimarile privind evolutia economiei Romaniei in 2019 si a mentinut prognoza privind…

- Marius Budai a intervenit in direct la Romania TV unde a vorbit despre creșterile economice ale Romaniei și a facut pe aceasta cale un apel catre actuala putere. ”Mi-aș dori foarte mult sa terminam cu aceasta poezie a austeritații pentru ca, vedeți dumneavoastra, Banca Mondiala revizuiește…

- Coface: Creșterea economica in Europa Centrala si de Est pune frana in urmatorii ani. Care este cel mai mare pericol pentru economiile in curs de dezvoltare Regiunea Europei Centrale si de Est a inregistrat o crestere fara egal in UE, insa in urmatorii ani se prevede o incetinire, in special din cauza…