- Atletico Madrid - Barcelona se joaca azi, de la 22:00, in derby-ul etapei a 10-a din La Liga, asta chiar daca, pentru moment, Atleti și Barca au doar șapte jocuri disputate in acest sezon din Spania. Atletico e singura echipa neinvinsa pana acum in Spania, madrilenii bifand cinci succese și doua remize.…

- Barcelona a caștigat de maniera categorica meciul cu Betis din etapa #9 in La Liga, scor 5-2. Catalanii au obținut astfel prima victorie in campionatul din Spania, dupa 4 meciuri in care nu au simțit gustul succesului. Ousmane Dembele a deschis scorul in minutul 22, inscriind cu un șut superb, cu piciorul…

- Fundasii centrali Clement Lenglet si Gerard Pique, mijlocasul olandez Frenkie de Jong si portarul german Marc-Andre ter Stegen si-au prelungit contractele cu echipa de fotbal FC Barcelona, a anuntat, marti seara, clubul catalan intr-un comunicat, citat de AFP. Internationalul francez Lenglet…

- Enrique Cerezo, 72 de ani, președintele lui Atletico Madrid, a vorbit despre o posibila mutare a lui Leo Messi (33 de ani), starul Barcelonei, in capitala Spaniei. Atletico l-a transferat deja pe Luis Suarez de la Barcelona și viseaza ca uruguayanul sa faca din nou echipa cu bunul lui prieten Messi,…

- Atletico Madrid i-a administrat o infrangere usturatoare echipei Granada, lider la zi in La Liga, invingand-o cu 6-1 intr-o partida disputata duminica seara pe stadionul Wanda Metropolitano, in etapa a 3-a a campionatului. Reusitele lui Diego Costa (9), Angel Correa (47), Joao Felix (65),…

- Barcelona a anunțat miercuri noapte ca a ajuns la un acord cu Atletico Madrid pentru transferul atacantului uruguayan Luis Suarez (33 de ani). Deși era cu un picior in curtea lui Juventus, Luis Suarez va continua in La Liga, urmand a juca la rivala catalanilor, Atletico Madrid. Barcelona a anunțat ca…

- Atletico Madrid l-a imprumutat un sezon pe atacantul Alvaro Morata la Juventus Torino, pentru zece milioane de euro, potrivit news.ro.Campioana Italiei are o optiune de cumarare definitiva de 45 de milioane de euro, la finalul perioadei de imprumut.Internationalul spaniol (33 de selectii,…

- Clauza de reziliere in valoare de 700 de milioane de euro a lui Lionel Messi (33 de ani) nu mai este valabila, anunța presa din Spania. Telenovela plecarii lui Lionel Messi de la Barcelona continua. Catalanii nu aveau de gand sa il lase pe argentinian sa plece decat daca o echipa ii achita clauza de…