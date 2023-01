Cinci fosti angajati Twitter care urmaresc o actiune legala colectiva propusa, in care acuza compania lui Elon Musk ca nu i-a notificat adecvat atunci cand au fost disponibilizați, au primit o lovitura importanta din partea justiției americane. Concret, judecatorul de district american James Donato a hotarat vineri ca cei cinci foști angajați ai Twitter trebuie sa isi urmareasca pretentiile in arbitraj separat. Acest fapt ridica foarte mult costul unui proces, lucru care probabil ii va determina pe aceștia sa renunțe la acțiunea in justiție. Donato a acceptat cererea Twitter de a-i forta pe cei…