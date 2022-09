Încă o lovitură împotriva economiei globale! Ce se întâmplă cu cel mai important metal din lume Prețul cuprului a scazut cu aproape o treime din martie. Investitorii vand din cauza temerilor ca o recesiune globala va reduce cererea pentru un metal care este sinonim cu expansiunea economica. Cuprul, un metal cheie, este folosit in orice, de la cipuri de calculator pana la automobile și electrocasnice. Cele mai mari companii miniere avertizeaza […] The post Inca o lovitura impotriva economiei globale! Ce se intampla cu cel mai important metal din lume first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

