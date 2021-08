Stiri pe aceeasi tema

- Comuna dambovițeana Morteni a ajuns la o rata de infectare de 4,47 la mia de locuitori. Incepand de joi se aplica restricții. Conform Comitetului Judetean pentru situatii de Urgenta Dambovita, s-a inregistrat o depașire a incidenței cumulate la 14 zile, de peste 3/1000 locuitori in comuna Morteni. Citește…

- Primul caz de infectare cu virusul West Nile, in Romania, a fost confirmat, vineri, in județul Olt. Potrivit medicilor, prima pacienta din Romania confirmata cu virusul West Nile, este o femeie in varsta de 48 de ani, din județul Olt, care s-a prezentat la spitalul din Slatina pentru internare, pe 30…

- Imaginile din Grecia sunt apocaliptice. Flacarile inainteaza cu o viteza uluitoare și localitate dupa localitate este evacuata. Romania se statelor UE care au sarit in ajutorul Greciei. Pentru prima oara țara noastra trimite un convoi terestru pentru a ajuta autoritațile elene la stingerea incendiilor…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere avertizeaza ca din cauza temperaturilor foarte mari pe mai multe șosele din țara vor fi impuse restricții de circulație. Prin acestea se urmarește protejarea asfaltului care ar putea fi afectat de traficul intens, la temperaturile mari anunțate…

- Parlamentul European cauta stagiari care sa invețe, timp de 5 luni, ce inseamna sa lucrezi intr-o instituție europeana. Și tinerii din Romania sunt așteptați sa aplice, pana pe 30 iunie, pentru cele doua tipuri de stagii oferite de Parlamentul European: Stagiile in cadrul Secretariatului (stagiile Schuman)…