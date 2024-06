Stiri pe aceeasi tema

- Au transformat o gradinița parasita din satul Olanești, Ștefan Voda in muzeul satului și un centru de artizanat popular in toata regiunea. Este volrba despre familia Pisarenco din localitate. Soții au reușit sa transforme o pasiune intr-un loc care unește intreaga localitate. In ultimii doi ani, muzeul…

- Situație mai neobișnuita in orașul buzoian Nehoiu. Una dintre sectiile de votare din localitate a fost amenajata intr-o fosta fabrica de confectionat incaltaminte, imobilul fiind in prezent in proprietatea bisericii din localitate. In judetul Buzau, pentru alegerile europarlamentare si locale sunt organizate…

- Dupa renovarea și extinderea cladirii Casei de Cultura, in satul Gordineștii Noi din raionul Edineț a fost creat un Centru Comunitar Multifuncțional. Acesta va gazdui un centru cultural, unul medical și un oficiu poștal. Proiectul de modernizare a cladirii a prevazut și construirea de spații noi, cu…

- Doua proiecte de infrastructura au fost realizate in satul Brinza din raionul Cahul, noteaza Noi.md. Un proiect a vizat reconstrucția Casei de Cultura, edificata acum 37 de ani. Lucrarile au inclus reparația fațadei, renovarea acoperișului și termoizolarea pereților. De asemenea, a fost pavat terenul…

- ”Marcam astazi, 25 martie, Ziua Nationala a Padurilor, sarbatoare nationala instituita in urma cu sapte ani cu scopul de a crestere gradul de responsabilizare asupra gestionarii, conservarii si dezvoltarii durabile a tuturor tipurilor de paduri, in beneficiul generatiilor prezente si viitoare. Evenimentele…

- Romsilva anunta, luni, de Ziua Nationala a Padurilor, ca, in ultimii cinci ani, s-au regenerat 72.330 hectare fond forestier proprietatea publica a statului, fiind ultilizati circa 132 milioane de puieti. In campania de impadurire din acest an, potrivit news.ro. ”Marcam astazi, 25 martie, Ziua Nationala…

- Șefa statului a vizitat satul Crihana Veche, Cahul, unde a discutat cu primarul, consilierii și angajații primariei despre cum poate fi crescuta bunastarea satelor din Moldova, noteaza Noi.md. In localitate a fost renovat, recent, sediul primariei prin Programul „Satul European”, iar cladirea Centrului…

- Peste 3400 de locuitori ai satului Cociulia din raionul Cantemir au acces la servicii de calitate in sanitație, noteaza Noi.md. In anul 2014, administrația locala a reușit sa construiasca o rețea de canalizare, dar, din lipsa de resurse financiare, construcția unei noi stații de epurare a apelor reziduale…