Încă o licitaţie uriaşă la ApaVital: contract de 124 milioane lei ApaVital lanseaza o noua licitatie „gigant", cu o valoare a contractului de peste 124 milioane lei, fara TVA. Procedura face parte din proiectul de extindere a retelei de apa si canalizare in judet in cadrul unui proiect european. In prezent, ApaVital are in desfasurare licitatii de lucrari care se apropie de pragul de 500 milioane lei, fara TVA. Noua procedura a fost impartita in trei loturi pentru lucrari in mai multe comune pe axa principala Rachiteni – Al.I. Cuza – Helesteni – Ruginoasa – Costesti. Primul lot are o valoare de peste 86 milioane lei si presupune realizarea unei conducte de aductiune… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

