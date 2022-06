Încă o ”lebădă neagră”! Transnistria vrea război! ”Gata, incepe și la noi! Alerta militara pentru saptamana 9 – 16 iunie” titram ”lovitura” din 6 iunie. Atunci cand dezvaluiam ca o nota informativa transmisa la București de poate chiar cea mai influenta Agenție guvernamentala de peste Ocean alerta serviciile secrete romanești cu privire la ”posibilitatea unei provocari militare rusești”. Una care ar fi […] The post Inca o ”lebada neagra”! Transnistria vrea razboi! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

