Stiri pe aceeasi tema

- Un cetatean din Craiova a sesizat ca pe unul din terenurile de sport al Scolii gimnaziale „Nicoale Balcescu” stateau parcate mai multe masini. Practic, baza sportiva de pe strada Traian Lalescu a fost transformata intr-o veritabila parcare. In poze se vad nu mai putin de sapte masini. Intr-una din imagini…

- Chiar din prima saptamana de școala, o clasa de liceu de la Colegiul Național ”Frații Buzești” din Craiova a intrat in sistem de predare hibrid. Șapte elevi vin fizic la școala și 23 invața online. Decizia a fost luata dupa aparția unui caz de Covid 19 in clasa respectiva. Potrivit managerului colegiului,…

- Școala gimnaziala din comuna Curcani, Calarași, este din aceasta toamna una dintre cele șase școli-pilot care vor aplica noi metode de invațare și predare. Profesorii singurei instituții de invațamant de la țara inscrise in program vor, intre altele, sa renunțe la teze, sa inființeze cluburi de lectura…

- Elevii s-au intors in banci, dupa un an foarte greu din cauza pandemiei. Copiii vedetelor au mers in prima zi de școala insoțiți de parinți. Emoțiile au fost copleșitoare, mai ales din pricina masurilor impuse de pandemia de coronavirus.Astazi, 13 septembrie, clopoțelul a sunat. Vedetele și-au insoțit…

- Elevii de clasa a IX-a vor incepe fara programa și cu manuale de acum 20 de ani, noul an școlar Elevii de clasa a IX-a vor incepe fara programa și cu manuale de acum 20 de ani, noul an școlar Elevii de clasa a IX-a vor incepe școala cu manualele școlare vechi, cu toate ca s-au pregatit timp de 8 ani…

- „Am agreat ca prioritatea tuturor este menținerea școlilor deschise cat mai mult timp posibil și oferirea posibilitații cursurilor in format fizic. De asemenea, acestor copii trebuie sa le oferim un cadru sigur și continuarea anumitor masuri de protecție, așa incat transmiterea sa ramana cat mai mult…

- Cristi Danileț in vizita la școala SMART din Ciugud: „mai mare dragul sa mergi la scoala” Cristi Danileț in vizita la școala SMART din Ciugud: „mai mare dragul sa mergi la scoala” „La intrarea in școala fiecare copil este identificat de un aparat special, iar directorul știe cine nu a ajuns. Alt aparat…

- • 8 din 10 copii din mediul rural muncesc in gospodarie sau in afara ei in timpul verii. • Fundația World Vision Romania organizeaza ediția 2021 a Școlii de Vara, la care vor lua parte 10.000 de copii și adolescenți din mediul rural. • Activitațile cuprind atat zona de educatie remediala, pentru recuperarea…