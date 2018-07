Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar din Gheorgheni Mezei Janos (PCM), actual consilier judetean, a fost achitat luni de Tribunalul Harghita in procesul in care era acuzat de abuz in serviciu, santaj si instigare la infractiunea de delapidare. Decizia nu este definitiva. "Achita pe inculpatul Mezei Janos pentru infractiunea…

- Comisia a adoptat luni modificarea articolului 297 din Codul penal cu privire la infractiunea de abuz in serviciu, astfel ca infractiunea nu se pedepseste daca prejudiciul este pana in salariul minim brut pe economie - 1.900 de lei. In plus, se considera abuz in serviciu daca scopul este de a obtine…

- Tudor Pendiuc, fost primar in Pitești, a fost achitat de Tribunalul Argeș in unul dintre dosarele de corupție in care este judecat. Decizia instanței nu este definitiva.Respinge cererea formulata de inculpatul BRANISTE FLORENTIN MIRCEA, prin aparatorul ales, de schimbare a incadrarii juridice…

- DNA pierde tot mai multe procese cu inculpații acuzați de corupție! Miercuri, Curtea de Apel Bacau a admis contestatia facuta de Ionel Arsene, presedintele Consiliului Judetean si al Organizatiei PSD Neamt, fata de masura controlului judiciar impusa in dosarul in care este acuzat de procurorii DNA…

- Înca din antichitate oamenii și-au dat seama de beneficiile sportului asupra sanatații, însa astazi, când cei mai mulți dintre noi au ocupații statice, ar trebui sa ne aplecam și mai mult asupra acestor avantaje extraordinare. În primul rând, sportul ne ajuta sa avem…

- Tribunalul Harghita a admis, joi, cererea avocatului fostului primar din Gheorgheni, Mezei Janos, actual consilier judetean, privind solicitarea ca DNA sa precizeze in ce context s-au facut inregistrarile care sunt probe in dosar si daca SRI a contribuit la realizarea acestora.Avocatul Vasile…

- Sursele politice mai spun ca modificarile Codurilor Penale voi fi in concordanta cu deciziile Curtii Constitutionale a Romaniei. CCR a constatat, pe 22 iunie 2017, ca dispozitiile articolului 15 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, raportate la…

- Traian Basescu a precizat ca in fruntea DNA trebuie sa ramana Kovesi pentru ca ea este imaginea luptei anticoruptie din Romania in Occident. "Nu putea sa o schimbe pentru ca in toate cancelarii doamna Kovesi este imaginea luptei anticoruptie. Corect sau incorect asta e imaginea, atata timp…