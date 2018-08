Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul judetului Buzau, Carmen Ichim, reprezentanti ai Politiei, Garzii de Mediu, Directiei de Sanatate Publica si Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor au mers la Cernatesti, in urma reclamatiilor primite de la oameni. La discutiile desfasurate la sediul primariei din Cernatesti…

- Doua femei din județul Buzau cresc peste 400 de caini și 200 de pisici, spre disperarea localnicilor. Sutele de animale se afla in gospodariile a doua buzoience din comuna Cernatești și creeaza de ani de zile disconfortul celorlalți locuitori. Aceștia se plang ca sunt nevoiți sa suporte atat mirosul…

- Abatorul uneia din societatile comerciale in care acum aproape doua luni a fost identificat virusul pestei porcine africane PPA se va redeschide cel mai tarziu saptamana viitoare, daca probele care vor fi prelevate saptamana aceasta in urma ultimei dezinfectii vor fi negative la acest virus, a declarat…

- O comisie formata din reprezentanti ai Prefecturii, DSVSA, Directiei Agricole, Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Asociatiei de Vanatoare si Pescuit si ai altor institutii abilitate vor face controale, incepand de vineri, in tot judetul, atat la fermele de crestere a porcilor, cat si in gospodarii…

- Autoritațile sunt in alerta, dupa ce un caz de antrax a fost descoperit intr-o gospodarie din Botoșani. Conducerea Direcției Județene Sanitar-Veterinare a demarat o ancheta și ia masuri pentru a se asigura ca nu exista pericol de transmiterii a bolii. Proprietarul unui porc sacrificat s-a prezentat…

- In urma unei acțiuni demarate de Direcția de Sanatate Publica, s-a descoperit prezența bacteriei Escherichia Coli in apa potabila a unui județ din Romania. Autoritațile au facut descoperirea dupa ce in urma cu cateva zile, un barbat a ajuns in stare grava la spital dupa ce consumase apa de acolo.

- Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala (IDSA) a confirmat, luni, prezenta pestei porcine africane (PPA) in patru gospodarii private din satele Ceatalchioi si Salceni din Delta Dunarii, a declarat pentru Agerpres directorul Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA), Mitica...

- Porcinele din patru gospodarii din satele Ceatalchioi si Salceni, comuna Ceatalchioi din Delta Dunarii, au fost sacrificate de autoritati, dupa ce rezultatele analizelor efectuate pe probe prelevate de la animalele din cele doua localitati au fost pozitive la pesta porcina africana PPA , a declarat…