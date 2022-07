Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii județeni au aprobat, intr-o ședința extraordinara desfașurata luni, majorarea fondurilor necesare pentru finalizarea proiectului „Reabilitarea Muzeului de Științele Naturii Targu Mureș". Valoarea finanțarii crește de la 11,27 milioane de lei la 12,09 milioane de lei. Diferența va fi asigurata…

- In ședința ordinara din 30 iunie, consilierii locali au aprobat mai multe proiecte de interes major pentru dezvoltarea orașului. Printre proiectele supuse aprobarii a fost cel inițiat de consilierii UDMR privind acordarea unui sprijin financiar pentru copiii nou-nascuți in Targu Mureș, sub forma de…

- Consilierii județeni au luat la cunoștința joi, 26 mai, cu prilejul unei ședințe ordinare de lucru, raportul de evaluare a imobilului situat in localitatea Glodeni, strada Principala nr. 369, județul Mureș, inscris in C.F. nr. 51417/Glodeni și au aprobat achizitia acestuia, in domeniul public al Judetului…

- Consilierii județeni și-au dat acordul joi, 26 mai, cu prilejul unei ședințe ordinare de lucru, pentru depunerea de catre Consiliul Județean Mures a unui proiectut pentru renovarea energetica a cladirii administrative a Muzeului Judetean Mures situata pe strada Maraști nr. 8/A din Targu Mureș, in cadrul…

- Consiliul Județean Mureș a aprobat in ultima ședința lunara alocarea unui spațiu in cadrul Clinicii de Boli Infecțioase nr. I din Targu Mureș pentru inființarea unui laborator de cercetare a UMFST. Aici va fi studiata toata patologia asociata bolilor infecțioase. Deși un astfel de proiect dateaza de…

- Consilierii județeni au aprobat joi, 26 mai, cu prilejul unei ședințe ordinare de lucru, depunerea spre finanțare a proiectului de renovare energetica a cladirii administrative a Consiliului Județean Mureș, in valoare maxima eligibila de 3.054.040 de euro, fara TVA (aproximativ 15 milioane de lei) in…

- Consilierii locali ai municipiului Targu Mureș au aprobat vineri, 29 aprilie, intr-o ședința ordinara de lucru, instituirea Programului multianual de interes public „Programul local Rabla", in vederea creșterii calitații vieții in municipiul Targu Mures, prin eliminarea autoturismelor cu grad ridicat…

- Consilierii locali targumureșeni au aprobat, in ședința ordinara de astazi, indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata inflației, respectiv reactualizarea amenzilor prevazute la art. 493 alin. (3) și (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru anul 2023.Astfel, incepand de anul viitor,…