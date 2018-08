Inca o gafa a Guvernului Dancila. Ministrul Apararii: Romania are in baza militara de la Deveselu rachete balistice

Stiri pe aceeasi tema

- PNL si USR cer demisia ministrului Apararii, Mihai Fifor, dupa ce acesta a afirmat ca sistemul antiracheta de la Deveselu are rachete balistice, dand astfel apa la moara propagandei ruse care sustine ca scutul are un rol ofensiv, nu doar unul defensiv."Mihai Fifor, ministrul Apararii, afirma…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, susține ca declarația referitoare la existența rachetelor balistice la baza de la Deveselu a fost interpretata greșit, precizand ca nu a declarat ca la baza militara exista asemenea rachete."Niciodata nu cred ca cineva ar putea afirma ca la baza de la Deveselu…

